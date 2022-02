UF Bustos, Troviscal e Mamarrosa: Ampliação dos três cemitérios é prioritária

A ampliação dos cemitérios nas três vilas é a principal preocupação da União das Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa para 2022. Em tom de brincadeira, Acílio Ferreira diz até que vai ficar conhecido como “o presidente dos cemitérios”.

Mais a sério, admite que, em Bustos, esta ampliação “é de extrema necessidade” e só não avançou ainda devido a alguns constrangimentos. “Tivemos que proceder à aquisição de terrenos, mas falta um, sobre o qual não se chegou a entendimento com o proprietário. “Tivemos que recorrer à expropriação, através da Câmara Municipal, e estamos agora dependentes dos prazos deste processo”, explica o presidente da junta da união de freguesias.

Neste momento, há apenas quatro campas livres naquele cemitério “e já foi uma solução extraordinária que se encontrou”. Com a ampliação, o cemitério de Bustos ficará com mais cerca de 300 campas.

No Troviscal, a ampliação do cemitério está já em curso e Acílio Ferreira espera concluí-la no decorrer deste semestre. “Só não o está ainda devido à localização de umas capelas, que não estavam inicialmente previstas no projeto.” Neste momento, só há uma campa disponível; com esta obra, o cemitério do Troviscal ficará com mais 400 campas.

