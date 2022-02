“Vamos ao Mercado”está de regresso em Cantanhede

O próximo sábado, 5 de fevereiro, marca o regresso de mais uma edição do “Vamos ao Mercado”, no Mercado Municipal de Cantanhede, entre as 9h e as 14h.

O evento é de carácter mensal e ocorre no primeiro sábado de cada um dos respetivos meses, possibilitando desta forma uma dinamização deste importante equipamento comercial do município.

Ali será possível encontrar, não só os melhores e mais diversificados produtos de agricultura local, provenientes diretamente de produtores do concelho, como também uma grande variedade de artigos de artesanato, para além materiais usados e em segunda mão.

Os visitantes vão terão ainda oportunidade, não só de conhecer e comprar vários trabalhos realizados, como também degustar várias iguarias típicas da região.

Recorde-se também que a participação de todos os artesãos e agricultores é gratuita, bastando para o efeito efetuar a sua inscrição, de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h, junto do Gabinete Municipal de Apoio ao Agricultor, que está sediado na Casa Francisco Pinto, ou através dos contactos 231 410 100 ou ainda do email: msilva@cm-cantanhede.pt.