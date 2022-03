4 Patas & Focinhos assinala aniversário com ‘cãominhada’ na Mealhada

A Associação 4 Paras & Focinhos, com sede na Mealhada, está a celebrar 10 anos de trabalho e dedicação a animais de companhia abandonados.

O aniversário vai ser assinalado no próximo sábado, dia 26, com duas iniciativas: Dia Aberto no Abrigo, em que todos podem participar e a já famosa “cãominhada”.

Assim, a partir das 9h, o abrigo abre portas para as habituais limpezas mas, neste dia, todos os que queiram podem ajudar. Uma hora mais tarde, a partir das 10h, voluntários da associação vão sair à rua com alguns cães para um pequeno passeio, convidando também todos os que o desejem a integrar esta caminhada com um dos cães da associação ou com o seu próprio animal de estimação.

No final, por volta das 12h, novamente no abrigo, será o momento para cantar parabéns e celebrar todo o trabalho que esta associação tem vindo a desenvolver nos concelhos da Mealhada e Anadia.