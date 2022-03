Ajuda humanitária anadiense a caminho da Ucrânia

A ajuda humanitária recolhida pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia, em parceria com o Município de Anadia, partiu na noite do passado dia 19 de março, para a Ucrânia. Dois camiões com 50 paletes de bens de primeira necessidade e uma ambulância de transporte de doentes, doada pelos Bombeiros de Anadia, já chegaram à Polónia, de onde a ajuda será, posteriormente, canalizada para duas cidades ucranianas, Odessa e Malyn.

A campanha de angariação de bens decorreu, durante cerca de duas semanas, tendo tido uma forte adesão da comunidade, tanto a título particular, como ao nível do tecido empresarial. O acondicionamento dos bens e etiquetagem contou também com um conjunto de voluntários do Banco Local de Voluntariado de Anadia e imigrantes ucranianos a residir no concelho que, desde a primeira hora, se predispuseram a ajudar os seus, através desta causa humanitária.

Medicamentos, produtos de higiene e de primeiros socorros, roupa, calçado e bens alimentares não perecíveis, lanternas, candeeiros de campismo, aquecedores, material informático e equipamentos de comunicação são alguns dos bens que seguem nos dois camiões.

O transporte dos bens angariados está a ser feito por dois veículos pesados. Quanto aos tratores dos camiões, um pertence aos Bombeiros Voluntários de Anadia e um outro ao Município de Anadia. Os reboques foram cedidos por duas empresas do concelho. Os custos associados ao transporte são suportados pelo Município de Anadia, que esteve em contacto com entidades governamentais para garantir que esta doação chegue ao destino certo, por forma a dar resposta às reais necessidades da população ucraniana.

O Município de Anadia deixa um agradecimento público a todos os que direta ou indiretamente, particulares, empresas, instituições e voluntários, participaram nesta campanha solidária a favor do povo da Ucrânia.

Município disponível para receber refugiados

Recorde-se ainda que, para além deste apoio, o Município de Anadia está disponível para acolher 60 cidadãos ucranianos: famílias com crianças, e até 10 atletas de alta competição, estes últimos que ficarão alojados no Centro de Alto Rendimento de Anadia – Velódromo Nacional, em Sangalhos. A autarquia garante a estes cidadãos apoio social e também a ajuda na integração das crianças em estabelecimentos escolares do concelho. Este apoio estende-se ainda a refugiados provenientes da Ucrânia que sejam acolhidos por famílias já residentes no concelho de Anadia.

De sublinhar que todos os refugiados ucranianos que chegarem ao concelho de Anadia terão de obter declaração comprovativa do pedido de proteção temporária a pessoas deslocadas da Ucrânia, neste momento apenas possível online. Este pedido é depois comunicado às entidades competentes para atribuição automática dos números de identificação fiscal, de segurança social e de utente. As famílias que tiverem dificuldades em realizar este registo, poderão dirigir-se aos Serviços Sociais do Município que auxiliará nessa tarefa.