Anadia: Executivo define apoio para as marchas populares

A Câmara Municipal de Anadia aprovou, em reunião de executivo, realizada no passado dia 10 de março, a atribuição de uma verba de 5 mil euros a cada associação ou instituição que participe nas Marchas Populares, inseridas na programação da Feira da Vinha e do Vinho 2022, bem como noutros desfiles a realizar no concelho.

O apoio financeiro destina-se a colaborar nas despesas a realizar para o efeito, nomeadamente com os trajos e ornamentos.

Esta ano, “as Marchas Populares contam com normas de participação que têm como objetivo estimular as coletividades a participar neste evento, incentivando a qualidade das participações que serão avaliadas por um júri designado para o efeito”, lê-se em nota da autarquia.

Neste âmbito, a apreciação irá ter em consideração vários itens, designadamente coreografia, cenografia, figurino, música, letra e a harmonia do conjunto. De acordo com as normas, às marchas serão atribuídos prémios que distinguirão as diferentes participações.

À semelhança de anos anteriores, o desfile das marchas populares encerrará o certame da Feira da Vinha e do Vinho, agendado para 26 de junho. A concentração terá lugar no Pavilhão Desportivo de Anadia, percorrendo depois as principais artérias da cidade até ao Vale Santo, onde atuarão.