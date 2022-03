APACA lança apelo para ajudar menina de Mira

Lara Vida, de 10 anos, sofre de uma mutação genética muito rara, uma alteração no gene NeuroD2 e precisa de tratamentos de fisioterapia intensiva.

A APACA – Associação Portuguesa de Apoio à Criança Abandonada acaba de lançar um apelo de ajuda a Lara Vida, uma menina de 10 anos, do concelho de Mira, que sofre de uma mutação genética muito rara, uma alteração no gene NeuroD2.

Quando era bebé, devido a essa alteração genética, Lara teve bastantes convulsões, o que provocou um grave atraso no seu desenvolvimento cognitivo e motor, tendo uma incapacidade de 80% (não anda nem fala). A menina necessita de várias terapias diárias, o que levou os pais a recorrer à APACA, que vai suportar os tratamentos de fisioterapia intensiva.

Sendo uma associação de solidariedade social, sem fins lucrativos, a APACA apela à ajuda de todos, através de um donativo, para esta e outras causas que tem em mãos.

A todos os doadores, a associação entrega um recibo no valor da sua doação. Quem estiver interessado em enviar um donativo, pode fazê-lo por transferência bancária, através do IBAN PT50 0033 0000 4554 3279 9510 5 (MILLENNIUM BCP).

A APACA, com sede em Vila Nova de Gaia, é uma instituição reconhecida como Associação de Solidariedade Social no âmbito nacional, sem fins lucrativos. Foi constituída em 2007, tendo como missão ajudar crianças abandonadas e suas famílias, desfavorecidas e com deficiências motoras e/ou intelectuais.