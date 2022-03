Assinado contrato de expansão para Zona Industrial de Vila Verde

Oliveira do Bairro

O Município de Oliveira do Bairro assinou recentemente o contrato da empreitada para a Expansão Norte da Zona Industrial de Vila Verde, num valor de cerca de 2,7 milhões de euros (IVA incluído), que prevê a criação de 41 parcelas para a instalação de empresas.

Duarte Novo, presidente da Câmara, refere que o início dos trabalhos aguarda apenas a “autorização do Tribunal de Contas, procedimento habitual neste tipo de projetos de grande dimensão”.

A zona de expansão da Zona Industrial de Vila Verde vai ser “um espaço atrativo e dotado de infraestruturas capazes de garantir o acolhimento e fixação imediata de novas atividades económicas, podendo inclusivamente potenciar a relocalização de unidades empresariais instaladas noutras zonas do concelho, nomeadamente em alguns aglomerados urbanos, que se encontrem física e funcionalmente desenquadradas com a sua envolvente”, explica o autarca.

O presidente da Câmara reforça que “a aposta nas nossas zonas industriais é fundamental para a nossa estratégia de criação de emprego e riqueza, fatores cada vez mais determinantes na atração e fixação de população”. A este propósito, recorde-se que o Município de Oliveira do Bairro já anunciou um investimento superior a 10 milhões de euros nas zonas industriais do concelho, até 2025, no âmbito da sua estratégia de Desenvolvimento Económico.

De acordo com o projeto de execução da expansão da Zona Industrial de Vila Verde, as 41 parcelas a criar apresentam configurações e áreas distintas, promovendo assim uma maior flexibilização da oferta e uma resposta mais adequada às atuais dinâmicas de procura de solos devidamente infraestruturados e aptos para a instalação de atividades económicas.

Está também prevista uma área destinada à instalação futura de um equipamento de utilização coletiva, localizada numa zona de maior centralidade, na proximidade do traçado da rua Kiwicoop, assim como percursos pedonais e cicláveis, com condições de segurança reforçadas.

A zona de expansão vai contar com 2.266 lugares de estacionamento, incluindo 50 para veículos pesados, sendo 346 em espaço público e 1.870 em domínio privado, de forma satisfazer as necessidades resultantes da instalação de novas atividades económicas e dos visitantes que tenderão a recorrer aos seus serviços.

O projeto paisagístico prevê a instalação de áreas verdes, que possam incorporar espaços de lazer, através da introdução de elementos arbóreos e arbustivos autóctones e adaptados às condições do local, contribuindo para uma maior legibilidade dos espaços e para o reforço da atratividade e da imagem urbana pretendida, em condições de equilíbrio ambiental.

A área de intervenção da zona de expansão tem 19,25 hectares, estendendo-se pelas freguesias de Oliveira do Bairro e União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa.