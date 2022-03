Aveiro mais perto de ser Capital Europeia da Cultura em 2027

De fora ficam Coimbra, Faro, Funchal, Guarda, Leiria, Oeiras, Viana do Castelo e Vila Real. Decisão final deverá ser conhecida no final do ano.

Aveiro, Braga, Évora ou Ponta Delgada: uma destas cidades portuguesas será Capital Europeia da Cultura (CEC) em 2027. A lista foi anunciada esta tarde, no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, na presença da ministra da Cultura, Graça Fonseca, após três dias de audições das 12 candidaturas a concurso perante o júri internacional.

Pelo caminho ficam Coimbra, Faro, Funchal, Guarda, Leiria, Oeiras, Viana do Castelo e Vila Real​, que também tinham submetido as suas candidaturas em novembro passado.​

O regulamento das candidaturas define que só devem passar este primeiro filtro as cidades que o júri “considere terem uma possibilidade real de receber a sua recomendação na fase final da seleção”.

Entre dezembro deste ano e janeiro de 2023 será anunciada a candidata escolhida para, juntamente com uma cidade letã, receber o título de CEC 2027. Até lá, as cidades portuguesas pré-selecionadas terão oportunidade de rever e ajustar as suas candidaturas e podem receber visitas do júri.

O painel de 12 decisores é composto por três especialistas nomeados pelo Parlamento Europeu (Suvi Innilä, Else Christensen-Redzepovic e Jorge Cerveira Pinto), outros três indicados pelo Conselho Europeu (Marilyn Gaughan Reddan, Goda Giedraityte e Rossella Tarantino), a que se juntam três representantes da Comissão Europeia (Jelle Burggraaff, Beatriz Garcia e Hrvoje Laurenta), uma representante do Comité das Regiões (Anne Karjalainen) e dois peritos escolhidos pelo Ministério da Cultura português (João Seixas e Suzana Faro).

Esta é a primeira vez que o caminho para uma Capital Europeia da Cultura em Portugal passa por este processo de seleção. Nas outras ocasiões em que o país recebeu este título (Lisboa em 1994, Porto em 2001, e Guimarães em 2012), a escolha da cidade era uma prerrogativa do Governo. Apesar de haver membros designados pelas instâncias europeias no júri, o processo em Portugal é gerido por um organismo do Ministério da Cultura, o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC).

A nova capital terá direito a um prémio de 1,5 milhões de euros e o ministério de Graça Fonseca já anunciou que disponibilizará mais 25 milhões de euros (com recurso a fundos comunitários) para apoiar a iniciativa em Portugal.