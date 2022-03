Balcão do SNS 24 já abriu em Vilamar e Corticeiro de Cima

Entrou, no passado dia 2 de março, em funcionamento, o SNS 24 Balcão de Vilamar, onde já é possível marcar consultas e teleconsultas, emitir certificados de vacinação e agendar vacinas, renovar receitas de medicamentos, realizar chamadas para o SNS24, consultar resultados de exames, aceder aos guias de tratamento, avaliar sintomas, entre outros serviços.

O SNS 24 Balcão funciona no edifício dos Correios, na localidade de Vilamar, de segunda a quinta-feira, das 9h30 às 12h, e garante à população o acesso e prestação de serviços digitais e de telessaúde.

Este serviço resulta de um protocolo que a Câmara Municipal de Cantanhede e a União de Freguesias de Vilamar e Corticeiro de Cima estabeleceram com a Administração Regional de Saúde do Centro, o Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego e os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

Para além de facilitar e melhorar o acesso à prestação de serviços à distância e, por outro, evitar deslocações às unidades de saúde, o que se traduz numa mais-valia para os utentes, sobretudo no atual contexto de pandemia, o SNS 24 Balcão constitui “uma porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde para aqueles que têm pouca literacia digital, não têm acesso a equipamentos tecnológicos ou à internet e a outros meios”, nem “condições ou competências necessárias para aceder remotamente aos serviços digitais do SNS, que, em muitos casos, já se encontram disponíveis na Área do Cidadão do Registo de Saúde Eletrónico”.