Câmara da Mealhada continua luta contra a obesidade infantil

A Câmara da Mealhada associou-se à Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI) no projeto Heróis da Fruta que lança, neste mês de combate à obesidade, uma APP que desafia as famílias a fazerem uma caça ao tesouro pelo país, através de um jogo gratuito de realidade aumentada para telemóveis.

O jogo Heróis da Fruta é uma “caça ao tesouro” dos tempos modernos, ao estilo Pokémon Go, que incentiva as famílias portuguesas a sair do sofá e a caminhar ao ar livre, de telemóvel na mão, à procura dos 500 baús à solta pelas ruas do país, espalhados em mupis e cartazes presentes em mais de 100 municípios portugueses parceiros deste projeto.

Cada baú contém uma saqueta de cartas escondida, que é revelada quando lhe é apontada a câmara do smartphone. Há centenas de cartas para colecionar e segredos para descobrir sobre alimentação saudável, mas também há missões para completar, com prémios.

Todos os jogadores que ficarem entre os 100 primeiros lugares no ranking nacional de pontuação ganham bilhetes para o cinema. Existem outros prémios exclusivos para as crianças participantes no projeto escolar como vouchers para parques temáticos, zoológicos ou aquários. O jogador que ficar em primeiro lugar na app terá a visita dos personagens Heróis da Fruta à sua escola.

Na Mealhada, os cartazes estão afixados em mupis e nas escolas EB1 de Barcouço e Casal Comba, Centro de Interpretação Ambiental, Posto de Turismo, Biblioteca Municipal da Mealhada, Pedrulha, Barcouço, e Mealhada – junto ao Centro de Saúde.