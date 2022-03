Câmara de Águeda distinguida pelas oportunidades de prática desportiva outdoor

Prémio atribuído pelo Municípios Amigo do Desporto destaca Águeda com o primeiro lugar nos municípios entre 10 mil e 50 mil habitantes.

A Câmara Municipal de Águeda acaba de ser distinguida, entre as 130 autarquias que fazem parte do programa Municípios Amigos do Desporto (MAD), pelas oportunidades de prática desportiva outdoor, tendo conquistado o 1.º lugar nos municípios entre 10.001 e 50.000 habitantes.

“Águeda destacou-se uma vez mais pela dinâmica e atividade regular desportiva e ainda pelas boas práticas que implementa para proporcionar eventos e ações de caráter desportivo ao ar livre, acessível a todos”, disse Edson Santos, vice-presidente da Câmara de Águeda, que agradece o reconhecimento pelo trabalho que em Águeda é desenvolvido.

O, também, vereador do Desporto recorda que a aposta estratégica do Município de Águeda, alinhada com o Plano Municipal de Desporto, centra-se na implementação de um conjunto alargado de políticas desportivas que visam a promoção e o incremento da prática de atividade física e desportiva pela população, importante para a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida.

Edson Santos regista que esta intervenção junto da população “resulta, simultaneamente, da cooperação com as juntas de freguesia e de parcerias com associações desportivas, que são determinantes para a existência de uma maior e melhor rede de espaços/equipamentos, apoiando ainda na sua manutenção, promoção e dinamização”.

Este prémio distingue, em concreto, as oportunidades que são criadas pelos municípios para a prática desportiva ao ar livre, tendo Águeda sido destacada não só pelo investimento em infraestruturas exteriores como pela dinâmica imposta para atrair os cidadãos para o uso regular destes espaços.

Quanto aos espaços naturais, destaque para a dinamização do Rio Águeda e da Pateira, onde são promovidas diversas ações de natureza desportiva, de uma forma competitiva ou recreativa, como Canoagem, Vela e Stand Up Paddle, sem esquecer os percursos pedestres (11) ou os trilhos de BTT (6).

De referir ainda que, integrada na estratégia municipal, é feita uma aposta no Desporto Adaptado, quer na formação de novos atletas como à prática federada da Paracanoagem, criando sinergias que visam estimular a prática desportiva pela população portadora de deficiência.

O Município, para além de espaços verdes requalificados e que têm condições para a prática de atividade física como o Parque de Alta Vila (no centro urbano) ou o Parque da Boiça (em Valongo do Vouga), dispõe também de instalações desportivas como o Centro de BTT – Águeda Bike Park, em Recardães, ou os equipamentos desportivos ao ar livre, de que são exemplo, entre outros, o Skate Park, o Campo Street Basket, junto ao Largo 1.º de Maio ou ainda a pista de check-up e os parques intergeracionais localizados em 10 das 11 freguesias do concelho.

Contribuíram para a atribuição deste prémio a realização e/ou apoio a eventos desportivos ao ar livre, nomeadamente o Bairrada 150 Ultra Marathon, o TriChallenge, o Triatlo e Duatlo Cidade de Águeda, as Provas de Orientação, o FriendShip Tour ou o Troféu de Trail Terras de Águeda.

Os programas desportivos desenvolvidos em espaços exteriores, nomeadamente pelo Centro de Formação Desportiva de Desportos Náuticos e pelo Centro Municipal de Marcha e Corrida, que desenvolve ainda dois programas específicos anuais, o “Caminhar pela Natureza” e o “Manhãs no Parque”, também foram destacados na atribuição deste prémio nacional.

Entre os muitos projetos desenvolvidos em espaços exterior, de lembrar o “Águeda Bike 4 kids”, dirigido à população infanto-juvenil; o “Orienta-te em Águeda”; o “Canoagem na Escola”; ou o Projeto Developing Intereuropean Resources Trail Builder Training (DIRTT), um projeto europeu, em que o Município de Águeda é parceiro, que visa melhorar as condições para a prática do BTT no concelho de Águeda.

Edson Santos salientou que “este prémio, a par de outros que recebemos, como o Município com melhor Plano de Comunicação no Desporto e Atividade Física atribuído no ano passado, tornam Águeda cada vez mais um município referência do ponto de vista desportivo, reconhecido pelos seus pares e pela sociedade como um Município que alicerça as suas políticas na ideia de que o desporto é para todos, distinguindo-se pelo seu caráter inovador e inclusivo”.