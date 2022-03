Câmara de Águeda renova parceria para dinamização do Museu Etnográfico do Vouga

Protocolo, com apoio financeiro de 3.500 euros, visa apoiar a manutenção do edifício e a aquisição de material com interesse histórico e cultural.

A Câmara Municipal de Águeda assinou, na última semana, um protocolo com o Grupo Folclórico da Região do Vouga, que renova a parceria para a promoção e dinamização do Museu Etnográfico da Região do Vouga.

“Esta é uma aposta estratégica do Município, de estabelecer e/ou cimentar as parcerias com vista à promoção da cultura aguedense e à valorização das tradições locais”, disse Edson Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Águeda, que defende esta como mais uma medida de consolidação de Águeda como um concelho produtor e dinamizador de cultura.

A cooperação e trabalho em rede é, considera ainda Edson Santos, “fundamental para o desenvolvimento de uma estratégia cultural forte, abrangente e que se traduza numa programação versátil, para todas as idades e interesses, e com um profundo respeito pelas tradições endógenas”.

O papel do Grupo Folclórico da Região do Vouga no desenvolvimento cultural, recreativo e juvenil do concelho é reconhecido pelo Município, que, através desta “parceria inestimável”, promove e dinamiza o referido Museu.

“Com esta parceria, para além do fortalecimento do associativismo cultural do concelho e do apoio às suas atividades, pretende-se criar as condições para uma maior divulgação do Museu como atração turística e promover a sua sustentabilidade financeira”, refere nota da autarquia.

A Câmara de Águeda, no âmbito deste protocolo, vai prestar um apoio financeiro de 3.500 euros, com vista a apoiar a manutenção do edifício, bem como a aquisição de material com interesse histórico e cultural para o Museu.

Edson Santos aproveitou ainda para lançar o repto às escolas do concelho e região que promovam visitas de estudo a este Museu, um expoente máximo da cultura e tradições da Região do Vouga, fruto de um trabalho de José Maria Marques.