Cantanhede criou plataforma de ajuda e já enviou camião com donativos para a Ucrânia

O Município de Cantanhede associou-se ao movimento humanitário de apoio à Ucrânia, desenvolvendo estratégias de ajuda e ações conjuntas que visam o acesso a bens e serviços, quer para quem está na linha da frente de batalha ou junto às fronteiras, quer para quem tem de ser acolhido em Portugal e no concelho de Cantanhede.

Numa fase inicial, através da Divisão da Solidariedade, Ação Social e Saúde, a autarquia liderou um movimento colaborativo que envolveu entidades públicas e privadas, a sociedade civil e o voluntariado, que culminou com a recolha de donativos em todo o território concelhio.

No sentido de agilizar esse trabalho foi criada a plataforma online https://ecosol.pt, que gere não apenas a disponibilidade de pessoas que queiram colaborar nesse processo, a vários níveis, mas também organiza a recolha e envio de bens para a Ucrânia.

A criação desta rede de apoio permitiu resultados e respostas eficazes e humanitárias, com o envio de um camião com donativos essenciais para a Ucrânia. Em paralelo, há necessidade de gerir e acolher os que fogem do teatro de guerra para Cantanhede.

De acordo com a vereadora da Solidariedade, Ação Social e Saúde do Município de Cantanhede, Célia Simões, “a ajuda de todos é fundamental e os cantanhedenses não deixaram de participar ativamente no apoio às vítimas inocentes deste conflito, fazendo chegar donativos a quem mais precisa e disponibilizando todo o tipo de ajuda, como casas, alimentação, ajuda no acesso aos serviços de saúde, emprego, educação entre outros apoios”.

A autarca deixou um apelo às associações e à sociedade civil para que se juntem à plataforma online https://ecosol.pt, uma vez que foi este trabalho concertado que permitiu dar “um apoio humanitário efetivo, com ganhos de eficácia e abrangendo mais pessoas”.

Das várias operações em curso, o Município tem a funcionar um centro logístico na sede do Rancho “Os Esticadinhos de Cantanhede”, para recolha, gestão e transporte de bens de primeira necessidade doados (nomeadamente artigos de higiene, medicamentos, produtos para bebés e alimentos não perecíveis).

A par disso, está a dinamizar o voluntariado, quer para colaborar no centro logístico, quer para apoiar os refugiados que venham para Cantanhede.

A autarquia assume a coordenação com as entidades parceiras, em sede de Rede Social, com vista ao acolhimento e outras formas de apoio, de acordo com as necessidades das pessoas deslocadas da Ucrânia (trabalho, segurança social, saúde e educação, alojamento, etc).

A Câmara Municipal abriu ainda uma conta solidária “Ajuda à Ucrânia”, na Caixa Geral de Depósitos, com o IBAN: PT50 0035 0204 00063526630 60, com o objetivo de colaborar diretamente com as entidades responsáveis a nível nacional.