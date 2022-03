Cantanhede recebe, de quarta a domingo, a nata da ginástica aeróbica mundial

O Pavilhão Marialvas vai ser palco da 7.ª Taça do Mundo & 10.º Open Internacional de Ginástica Aeróbica, com o regresso destas provas que, desta quarta-feira a domingo (23 a 27 de março), trazem a Cantanhede mais de 500 ginastas em representação de 20 países.

Coorganizado pela Academia CantanhedeGym, Federação Portuguesa de Ginástica e Federação Internacional de Ginástica, o evento desportivo conta com o alto patrocínio da Câmara Municipal de Cantanhede.

O arranque das provas é esta quarta-feira, 23 de março, estando agendada para quinta-feira uma conferência de imprensa que contará com a presença da presidente da autarquia cantanhedense, Helena Teodósio, do presidente da Federação de Ginástica de Portugal, Luís Arrais, da diretora técnica de Ginástica Aeróbica da Federação de Ginástica de Portugal, Sara Luna, e do presidente da Academia CantanhedeGym, João Dias.

Durante cinco dias, passarão pelo Pavilhão Marialvas mais de mil pessoas, entre atletas, juizes, equipas técnicas e staff médicode apoio, no que será, depois do interregno causado pela Covid-19, o muito aguardado regresso de duas competições com créditos firmados no calendário internacional da modalidade.

Na 7.ª Taça do Mundo & 10.º Open Internacional de Ginástica Aeróbica vão participar atletas oriundos de Portugal, Austrália, Azerbeijão, Brasil, República Checa, Egipto, Finlândia, França, Alemanha, Grâ-Bretanha, Hungria, Itália, Cazaquistão, Lituânia, México, Portugal, Roménia, Eslováquia, Espanha e Suécia.

As provas dão expressão ao trabalho que a Academia CantanhedeGym tem vindo a desenvolver na dinamização da Ginástica Aeróbica, trabalho esse que atualmente está consubstanciado em 116 ginastas em atividade, dos quais 96 federados que participam em competições em Portugal e no mundo. Do currículo da Academia constam vários títulos distritais e nacionais e participações em provas internacionais como Taças do Mundo, Campeonatos da Europa e Campeonatos Mundiais, bem como em representação da Seleção Nacional de Ginástica Aeróbica.