Centro em Oliveira do Bairro para pessoas com demências gratuito durante um ano

Trata-se de um projeto da Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro, para intervenção com pessoas com Alzheimer e outras demências, e seus cuidadores.

O Centro Rainha D. Leonor, projeto desenvolvido pela Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro, vai abrir à comunidade. Trata-se de um centro especializado na intervenção com pessoas com Alzheimer e outras demências, e seus cuidadores.

Durante um ano, o projeto, financiado pelo PO ISE/Portugal Inovação Social e que conta com o apoio de sete investidores do concelho de Oliveira do Bairro, será gratuito para 50 utentes, de toda a região e que não usufruam de qualquer resposta social. As inscrições estão abertas e os interessados devem dirigir-se à Santa Casa.

Os investidores – Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Metalcertima, NCP, Misturas Milenares e Transtdf (Grupo Tavares), Global Verde e Caixa de Crédito Agrícola – foram convocados para uma primeira reunião de trabalho, que marcou o início oficial do projeto e esclareceu os detalhes de funcionamento.

O Centro Rainha D. Leonor – Centro de Intervenção Comunitária à Pessoa com Demência e Cuidadores conta com uma contribuição do Portugal Inovação Social (PO ISE) de 54.309,28 euros, a que se somam 23.275,41 euros dos investidores locais. Um total de 77.584,69 euros, que serão alocados apenas para custos relacionados com recursos humanos, sendo as restantes despesas suportadas pela Santa Casa.

Para além da direção técnica, a cargo de Anabela Carvalho, o projeto conta com uma equipa especializada, composta por cinco técnicos superiores: psicóloga, animadora social, terapeuta ocupacional, psicomotricista e fisioterapeuta (este último em fase de recrutamento).

Findo o prazo do projeto confinanciado, o mesmo será para continuar, garantiu a Provedora Leontina Novo, lamentando que esta resposta não seja contemplada pela Segurança Social.

