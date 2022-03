Concluir obras do mandato anterior é prioridade para a Junta de Freguesia da Palhaça

Eleito para o primeiro mandato nas últimas Autárquicas, Luís Ruivo lidera a Junta de Freguesia da Palhaça, ao lado de uma equipa completamente nova. Com um orçamento de apenas 157 mil euros, a prioridade é concluir o que estava em andamento do mandato anterior.

Uma das obras com a sua importância, ressalva o presidente da Junta, dada a questão da segurança, é a conclusão da 1.ª fase de passeios na Rua do Paraíso.

Outra obra para começar a curto prazo é no cemitério. Tendo a aquisição do terreno sido efetuada no mandato anterior, este executivo iniciou os trabalhos de limpeza e entretanto deve começar a obra para estacionamento, com 50 lugares.

Para muito breve está a reedição do MOUVA, um projeto iniciado por Catarina Pereira (atual secretária da Junta), em 2009-2011. A ideia é arrancar no primeiro fim de semana de abril, sinaliza Luís Ruivo.

Outro dos projetos que esta autarquia local tem em mente é uma valorização diferente do dia de S. Pedro e dar uma vida nova à época de Natal, com uma programação diferente, “mesmo no Cortejo de Reis Magos que, como sabemos, tem uma forte tradição e dinâmica na Palhaça”, refere o autarca.

Entrevista completa na edição de 17 de março de 2022 do seu JB