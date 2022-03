Feira das Lambarices é “Melhor Evento Nacional” de 2021

Festival conquistou do 1ºlugar dos 10 melhores para a categoria do melhor evento do ano de 2021, em Portugal.

A Feira das Lambarices, que decorreu em Águeda em outubro passado foi reconhecida como “Melhor Evento Nacional” na 6.ª edição do Iberian Festival Awards, que decorreu no sábado, em Lisboa.

A Associação Cultural e Recreativa (ACR) de Vale Domingos, como promotora do evento que resultou de um projeto vencedor do Orçamento Participativo Portugal (OPP) recebeu aquela distinção regozijando-se pela conquista do 1ºlugar dos 10 melhores para a categoria do melhor evento do ano de 2021, em Portugal.

A Feira das Lambarices, um evento gastronómico, com concertos musicais, dedicado às doçarias tradicionais representativas de cada um dos distritos de Portugal, contou com a parceria da Câmara de Águeda e do GEPAC – Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais, organismo afeto ao Ministério da Cultura.

“Este prémio é o reconhecimento de um trabalho intenso e empenhado da Associação de Vale Domingos e de um conjunto muito alargado de técnicos, profissionais e muitos voluntários na concretização de um evento que trouxe a Águeda dias de muita animação e boas referências gastronómicas. É um prémio que orgulha todos os aguedenses”, disse Edson Santos, vice-presidente da Câmara, que recebeu Ricardo Pereira, presidente da ACR de Vale Domingos, com o prémio em mãos.

“Queremos reforçar o nosso apreço e agradecimento à equipa do GEPAC, à equipa do Município de Águeda, aos nossos incansáveis voluntários, a todos os fornecedores, feirantes, pastelarias, imprensa e a todas as pessoas, que nos visitaram”, diz nota da ACR de Vale Domingos.