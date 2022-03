Ferido grave em acidente na Zona Industrial de Cantanhede

Um homem, de 60 anos de idade, ficou gravemente ferido esta quinta-feira na sequeência de um acidente por volta das 8h, ma Rotunda da Roca, na Zona Industrial de Cantanhede, informaram os bombeiros locais.

O acidente envolveu um motociclo e um veículo ligeiro, que colodiram, provovando ferimentos considerados graves no motociclista, que foi encaminhado para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

O alerta foi dado às 08h18. No local estiveram duas viaturas dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, com quatro elementos, e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do CHUC, com dois elementos.

A GNR de Cantanhede tomou conta da ocorrência.