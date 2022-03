Ílhavo: Festival Papagaio leva bebés e famílias a descobrir as artes performativas

O festival tem a sua génese no seio da WeTumTum – Associação Cultural de Desenvolvimento Artístico, um coletivo formado por jovens de diversas áreas ligadas ao setor cultural e criativo, sedeado em Oliveira do Bairro.

Bebés, crianças e famílias são o público preferencial do novo Festival Papagaio, um evento de artes performativas que vai nascer no primeiro fim de semana de abril na cidade de Ílhavo.

Composto por espetáculos, workshops e instalações concebidos a pensar naqueles públicos, o Festival Papagaio tem uma pré-estreia a 26 de março, no Museu Marítimo de Ílhavo, e ganha depois fôlego, a 2 e 3 de abril, nos vários espaços do complexo cultural da Vista Alegre, também em Ílhavo.

A programação assenta em diferentes projetos artísticos, o que garante desde logo variedade de conceitos e estéticas nesta viagem para levar os mais novos à descoberta do mundo das artes performativas.

O festival tem a sua génese no seio da WeTumTum – Associação Cultural de Desenvolvimento Artístico, um coletivo formado por jovens de diversas áreas ligadas ao setor cultural e criativo, nomeadamente músicos, formadores e performers com formação diversa na área artística e não só. Sediados em Oliveira do Bairro, têm levado bem além da Região Centro e também ao estrangeiro uma variedade de projetos artísticos desenvolvidos para o público infantil e famílias.

Com o “Papagaio”, a WeTumTum aprofunda a sua missão e, contando desde logo com o apoio do projeto cultural “23 Milhas” da Câmara Municipal de Ílhavo e do Museu da Vista Alegre, além de outros parceiros, pretende criar uma base de encontro para compositores, músicos, intérpretes e espectadores, levando os participantes a contribuir para a produção, apresentação e fruição de espetáculos, num registo ‘não mainstream’ e especificamente para bebés, crianças e suas famílias.

Mar, vida e biodiversidade dão tema a espectáculos

O pré-festival, a 26 de março, tem por tema “Há Mar” e consiste na estreia de um espetáculo vocacionado para idades entre os 3 meses e os 5 anos: entre peripécias e surpresas subaquáticas, crianças e pais são convidados a experimentar diferentes ambientes marinhos que se encontram ameaçados, mas que podem ser salvos por comportamentos sustentáveis.

Do Museu Marítimo, o festival bate as asas para o complexo Vista Alegre, onde o primeiro sábado de abril será preenchido com três espetáculos (seis apresentações) em torno de temáticas como a vida e a biodiversidade, a música ou o universo da fantasia. Haverá também três instalações e ainda quatro workshops, alguns dos quais ao ar livre.

No dia seguinte, o “Papagaio” conta novamente com instalações e workshops, além de mais quatro espetáculos (cinco apresentações) que focam a comunicação no mundo do bebé, o universo de Sophia de Mello Breyner Andresen, as artes circenses e a animação de rua.

Aberto a todos os estilos, o evento aposta nessa característica como fator para estimular o público infantil e construir pontes entre as diferenças sociais, geográficas e culturais.