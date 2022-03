Investimentos reforçam Luso como destino turístico do concelho da Mealhada

A animação de Verão, a iluminação e festividades de Natal, a criação de um miradouro e as celebrações da Semana Santa são alguns dos investimentos previstos para este ano de 2022 e para os anos seguintes, numa clara aposta no reforço da vila termal de Luso como destino turístico de excelência na região.

Com um orçamento que ronda os 285 mil euros, a Junta de Luso olha para este ano de 2022 como “crucial” para debelar os efeitos negativos que a pandemia trouxe a vários níveis. E a primeira ação com cabimento orçamental é o já anunciado regresso do passeio sénior, uma tradição na freguesia, desde 2013, que entretanto a Covid-19 interrompeu. “A ideia é levar os nossos seniores a descobrir o país, quando muitos deles nunca tinham saído da terra”, justifica o presidente da Junta, Claudemiro Semedo. Em anos anteriores, aquela iniciativa chegou a juntar cinco autocarros com todos os participantes.

Neste ano, a Junta de Luso quer continuar a apoiar o movimento associativo e os eventos locais “de acordo com as necessidades de cada uma das associações”, ressalva o presidente da Junta, apontando que “será avaliado caso a caso, tendo em conta o impacto que cada um dos eventos ou ações possam trazer para a freguesia ou o impacto que podem ter fora da freguesia na promoção do território”.

