Junta de Fermentelos: Investimentos priorizam aproximação à Pateira

O projeto Eco Pateira pode dar passos significativos já este ano. Trata-se de um conjunto de melhoramentos no sentido de atrair a população local e visitantes à margem daquela lagoa.

O arranque daquela obra ficará a marcar este primeiro ano de um novo mandato de Carlos Lemos, com a Junta a apresentar um orçamento de cerca de 340 mil euros, reforçado em mais de 100 mil euros em relação ao anterior, graças a algumas obras projetadas para 2022. Entre essas, o destaque vai para a Requalificação do Largo das Fontaínhas, o auditório do Largo da Senhora da Saúde e a conclusão da ampliação da Ala Norte do cemitério da freguesia.

Começando pela obra que modificou por completo o Largo da Senhora da Saúde, a Junta vai avançar ainda com a requalificação do auditório, obra que porá fim a todos os investimentos feitos, desde a requalificação de todo o largo, à recuperação do parque infantil e colocação do monumento à Música e ao Músico.

Leia mais aqui ou na edição impressa de 3 de março.