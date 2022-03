Luso recebe congresso internacional sobre “Floresta e Potencial para a Saúde”

Além dos painéis de discussão, os trabalhos do congresso incluem diversos workshops em imersão na natureza que terão lugar na inspiradora Mata do Bussaco, no dia 9 de abril.

O Grande Hotel de Luso e a Mata do Bussaco são os espaços onde vão decorrer os trabalhos do IV Congresso Internacional – Floresta e Potencial para a Saúde, entre os próximos dias 6 e 9 de abril.

Organizados em nove painéis de discussão, os melhores especialistas a nível mundial irão partilhar conhecimentos sobre as diversas abordagens científicas centradas no estudo do impacto das florestas e da natureza na saúde e no bem-estar do ser humano, através de práticas como a Terapia de Floresta e os Banhos de Floresta, cujo reconhecimento tem vindo a aumentar nos últimos anos.

Está prevista a presença de cerca de 40 oradores, permitindo o contacto na primeira pessoa com diferentes casos e experiências desenvolvidas um pouco por todo o mundo. Serão também abordados domínios relacionados, como é o caso da atividade turística, nomeadamente, o Turismo de Natureza e o Turismo de Saúde e Bem-Estar, e a consequente valorização económica e o desenvolvimento sustentável do património natural.

A rede iNature, centrada na valorização turística de 12 áreas naturais da região Centro, encara a realização deste congresso como uma oportunidade de consolidar uma agenda de desenvolvimento que pretende destacar a região através do desenvolvimento de novos produtos, reforçando a sua oferta de turismo de natureza, de saúde e de bem-estar, a partir do potencial de inovação e cooperação que é reconhecido à região e aos seus agentes económicos e institucionais.

As inscrições são realizadas online através do site http://congress2022.inature.pt onde se encontram também todos os detalhes sobre o programa.

O IV Congresso Internacional – Floresta e Potencial para a Saúde, é promovido pela DESTINATURE, em parceria com o Grande Hotel de Luso, o Forest Therapy Hub, o BioConValley a ISFT – International Society of Forest Therapy, e conta com o apoio da CCDRC – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, do Município da Mealhada, do Turismo Centro de Portugal e da Fundação Mata do Bussaco.