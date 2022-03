Mealhada apura alunos para fase intermunicipal do Concurso de Leitura

Joana Loureiro, Diogo Fernandes Pinheiro e Filipa Baptista, alunos do segundo ciclo, e Maria da Luz Baptista da Cruz, Marta Castela e Maria Rita Ferreira do Vale, do terceiro ciclo, são os apurados para a fase Intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura. Passa também à fase Intermunicipal, Maria Eduarda Gonçalves Meneses, do ensino secundário. Os apurados irão representar o Agrupamento de Escolas da Mealhada no universo da Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra.

Os sete alunos foram os selecionados de um conjunto de 57 concorrentes, sendo 32 referentes ao segundo ciclo e 25 ao terceiro ciclo do Ensino Básico. Aos vencedores juntam-se aos três alunos já apurados do primeiro ciclo. O júri, constituído por Gil Ferreira, vereador da Educação da Câmara Municipal da Mealhada, por Helena Duque, coordenadora interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares, e por Lúcia Ferreira, professora do Agrupamento de Escolas, deliberou a sua escolha após duas provas, uma de leitura em voz alta e outra de resposta argumentativa.

Estes sete alunos serão distinguidos, pelo Município da Mealhada, pelo Agrupamento de Escolas da Mealhada e pela Rede de Bibliotecas Escolares, no próximo dia 28 de março, numa cerimónia de entrega de prémios que decorrerá, pelas 18h30, na Biblioteca Municipal da Mealhada.

Este concurso realiza-se todos os anos no âmbito do Plano Nacional de Leitura, com a colaboração de diversas entidades, das quais se destaca a Rede de Bibliotecas Escolares do Ministério da Educação. Contou com a organização dos professores bibliotecários, Amélia Santos e Pedro Semedo, com a participação dos docentes do grupo disciplinar de Português e do 4º ano do 1º ciclo do Agrupamento, e com a equipa das Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas da Mealhada, a qual se congratula com a participação dos alunos, destacando que o “importante é a promoção da leitura e pelo gosto em ler”.

O concurso desenrola-se em quatro fases, sendo que a primeira decorreu nas escolas. A segunda fase, municipal, resultou da colaboração entre as bibliotecas escolares e as bibliotecas municipais. A terceira fase será a fase intermunicipal, que reúne os representantes dos municípios de uma determinada Comunidade Intermunicipal e em que serão apurados os alunos que disputarão a prova final, a nível nacional, que se realizará a 4 de junho.