“+ Movimento pela sua Saúde” garante treino regular à população da Mealhada

As sessões (gratuitas) decorrem às terças e quintas-feiras, no Parque da Cidade da Mealhada.

Começou, na passada quinta-feira, o novo programa de promoção de atividade física regular que a Câmara Municipal da Mealhada vai disponibilizar a toda a população. O “+ Movimento pela sua saúde” vai decorrer no Parque da Cidade da Mealhada, às terças e quintas-feiras, e garante prescrição de treino personalizado, bem como acompanhamento especializado.

Procurando ser o mais abrangente possível no conceito de sensibilizar e motivar a população para a atividade física, a Câmara Municipal da Mealhada avança com um novo programa dentro do projeto “Mealhada + Movimento”, que já incluía o “+ Domingos no Parque”.

Se no “+ Domingos no Parque” a autarquia desafiava a população a passar uma manhã a praticar atividade física, deslocando o programa aos diversos espaços verdes das freguesias, neste “+ Movimento pela sua saúde” haverá uma proximidade maior com o praticante que, de forma gratuita, consegue obter prescrição de treino personalizado e acompanhamento especializado por professores de educação física, responsáveis pelo plano individual de cada praticante – e tendo em conta as suas características.

As sessões decorrem às terças-feiras, entre as 10h e as 12h, e às quintas-feiras, entre as 17h e as 19h, no Parque da Cidade da Mealhada (concentração junto ao Centro de Interpretação Ambiental).