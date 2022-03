OuTonalidades: Águeda recebe showcases de dez artistas nacionais em abril

A Mostra OuTonalidades traz à cidade de Águeda, nos dias 8 e 9 de abril, showcases de dez artistas nacionais que integram a bolsa de grupos da próxima edição do OuTonalidades. O evento, que terá lugar em dois palcos da cidade, a anunciar em breve, reúne programadores nacionais e estrangeiros, mas a entrada do público é livre.

emmy Curl (na foto), dois,pois, Al’Fado, Mirza, disco.voador, O Marta, Daniel Pereira Cristo, Luiz Caracol Trio, Jorge da Rocha e Uxu Kalhus são os nomes que vão marcar presença na Mostra OuTonalidades, com concertos de curta duração dirigidos a programadores culturais de vários países.

Os showcases decorrem entre as 21h30 e as 00h30 de sexta-feira (8 abril) e entre as 14h30 e as 19h de sábado (9 abril). A entrada é livre, tanto para profissionais como para o público em geral.

A Mostra OuTonalidades tem como objetivo proporcionar, a uma seleção restrita de projetos musicais, a oportunidade de atuar ao vivo perante potenciais programadores nacionais e internacionais.

Será uma primeira festa pública de lançamento da Bolsa de Grupos do OuTonalidades 2022/23, a sua 26.ª edição, que conta com 76 projetos musicais pré-selecionados (63 portugueses e 13 estrangeiros).

Os programadores interessados podem aceder ao processo de Acreditação através do site oficial, em dorfeu.pt/outonalidades.