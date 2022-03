Primeiro camião parte de Águeda com ajuda humanitária para povo ucraniano

No início da próxima semana deverá seguir outro carregamento com bens alimentares, medicamentos, roupa, entre outros.

O primeiro camião carregado com ajuda humanitária (bens alimentares, roupa, medicamentos, primeiros socorros, entre outros) para os refugiados ucranianos saiu hoje de Águeda. Um apoio que resultou de um trabalho de recolha em vários pontos do Cconcelho, em articulação com várias Instituições Particulares de Solidariedade Social, Juntas de Freguesia e outras entidades da sociedade civil e a que se juntou também a Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha.

Esta ação foi feita em articulação com os diversos organismos nacionais, entre os quais o consulado ucraniano no Porto, e em concertação a o núcleo de Águeda da Associação dos Ucranianos em Portugal, que esclareceram quanto às principais necessidades, para levar a ajuda de que efetivamente precisam e onde ela é mais urgente.

Em alguns dias foram recolhidos milhares de bens, num trabalho que contou com a colaboração de muitos voluntários e coordenação do Centro de Formação e Assistência Social (CEFAS), onde foram centralizadas as doações.

“A solidariedade e generosidade são características que sobressaem nos tempos mais difíceis e isso é evidente em todo este processo, seja nos bens doados, seja nos voluntários que se envolveram neste trabalho e nas entidades, locais e nacionais, que se associaram a esta causa de ajudar um povo em sofrimento”, disse Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda.

Tendo em conta a quantidade de bens doados e as necessidades prementes, está previsto o envio de novo carregamento no início da próxima semana.

Os interessados em obter mais esclarecimentos devem consultar toda a informação disponibilizada na página da Internet da Câmara de Águeda ou enviar email para juntospelaucrania@cm-agueda.pt .