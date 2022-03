Projeto “To Good To Go” chega à Mealhada

A Too Good To Go está em funcionamento em 17 países diferentes, tendo já salvo 119 milhões de refeições, 1.2 milhões só em Portugal e conta com cerca de 136 mil parceiros.

A Câmara Municipal da Mealhada associa-se ao projeto Too Good To Go, no combate ao desperdício alimentar. “Esta associação possibilita a expansão do impacto ambiental positivo na Mealhada, em toda a cadeia de produção dos alimentos, e a promoção da economia local, da mesma forma que educa e sensibiliza os agregados familiares a reduzir o desperdício”, refere nota do Município, onde se lê também que “com esta iniciativa, a autarquia dá um sinal à sociedade, promovendo o interesse da economia local através melhoria da eficiência nas operações, rentabilização de custos, bem como o aumento de visibilidade dos estabelecimentos que adiram à app. Pretende ainda educar e sensibilizar agregados familiares a reduzir o desperdício alimentar. E convida empresas e população a aderirem também ao projeto.”

A Too Good To Go desenvolveu uma aplicação que permite às empresas de restauração conter o desperdício, através das Magic Box. Embaladas com alimentos em sobra do dia, as Magic Box são disponibilizadas na aplicação pelos próprios restaurantes, por um preço simbólico.

O utilizador tem na sua posse a aplicação, que através dela procura os estabelecimentos aderentes, seguidamente paga a Magic Box diretamente na app e no final, recolhe mediante a apresentação do recibo.

O Too Good To Go permite, assim, a algumas empresas a rentabilização do excedente, mas também proporciona o aumento da visibilidade, através do ganho de novos clientes. É uma solução fácil, concedendo aos negócios aderentes a possibilidade de um rendimento extra e aos utilizadores, de comprar refeições por um preço mais acessível.