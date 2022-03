RD Águeda conquista dois títulos de campeão nacional no Campeonato Nacional de Corta-mato Curto￼

No feminino face às prestações de Susana Cunha (4.ª), Andreia Santos (6.ª), Carla Martinho (7.ª) e Joana Ferreira (9.ª).

Do lado masculino, com o contributo de Eduardo Estima (12.º), Romeu Estima (16.º), Lourenço Ferreira (25.º) e Daniel Ferreira (31.º).

No futebol, começou este fim de semana a fase de manutenção na Liga 3, com o Anadia a trazer um ponto de Canelas.

A nível distrital e para o apuramento do campeão do Campeonato SABSEG, o Oliveira do Bairro foi goleado por 4-0 no terreno do Paivense. O Águeda não fez melhor, ao perder no final, por 2-1, na casa do União de Lamas.

Na 1.ª Divisão Distrital, o Bustos, em casa, levou a melhor sofre o Calvão, por 3-2. A Juve Force travou o líder Valonguense ao empatar a um golo, e o Mealhada foi a Antes golear a equipa da casa por 5-1.

Na 2.ª Divisão Distrital, o Aguinense continua com a sua caminhada triunfal, depois do triunfo em casa sobre o Carqueijo, por 2-0. O segundo da geral, o Águas Boas, não saiu do nulo na receção ao Sosense.

O Calvão B manteve o terceiro lugar ao vencer em Vila Nova de Monsarros, e o Ribeira/Azenha não desperdiçou o fator casa e derrotou o Mamarrosa, por 3-1.

Na Proliga e depois de ter alcançado o direito desportivo de participar na Liga Betclic, o Sangalhos recebeu e venceu o Galitos do Barreiro por 87-79 e continua invencível.