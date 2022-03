Região de Aveiro em força na BTL

À exceção de Anadia, que se destacou como Município Convidado da BTL 2022, todos os restantes municípios da Bairrada se integraram no amplo espaço do Turismo Centro de Portugal.

Após dois anos de interregno forçado, a FIL voltou a ser palco da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), a principal feira de turismo do país e uma das maiores do mundo. Num regresso em força, países, regiões, comunidades intermunicipais e municípios apresentaram as suas melhores ofertas turísticas, tendo em conta os muitos milhares de visitantes, de Portugal e do estrangeiro, que passaram pela feira, de 16 a 20 de março.

À exceção de Anadia, que se destacou como Município Convidado da BTL 2022 (convite feito em 2020, mas que não se concretizou devido à pandemia), todos os restantes municípios da Bairrada se integraram no amplo espaço do Turismo Centro de Portugal (TCP), que abarca 100 municípios.

Pedro Machado, presidente do TCP, considera que a participação da entidade na BTL resultou num grande sucesso. “O Centro de Portugal reforçou a imagem de destino preferencial no nosso país. Esta imagem cada vez mais apelativa a nível nacional ficou comprovada com vários sinais que foram acontecendo ao longo da feira.”

Mealhada deu início à BTL 2022 como Município convidado do Turismo Centro de Portugal, numa cerimónia em que António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada, afirmou as potencialidades do concelho no contexto mais vasto da região de Coimbra.

Na abertura da feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na passagem pelo espaço do Turismo Centro Portugal, aprovou a excelência das Maravilhas da Mealhada, em particular os seus vinhos e espumantes.

Termas, Desporto, Gastronomia e Enoturismo foram os principais produtos da “montra” de Anadia, que este ano se posicionou em destaque na BTL.

Como Município Convidado da BTL 2022, Anadia ocupou um espaço de maiores dimensões (108m2), numa zona mais central, concebido para ser um espaço de trabalho, dinâmico, onde os vários agentes e operadores turísticos do concelho tiveram oportunidade para divulgar os seus produtos, bem como realizar reuniões de trabalho.

Durante os cinco dias, houve provas de vinhos, com a presença de produtores, e degustação de produtos endógenos e doçaria. Foram também divulgados os principais eventos que terão lugar este ano no concelho, designadamente o “Festival Anadia de Paixões”, que se realiza entre 17 de junho e 5 de julho.

Já o Município de Vagos aproveitou para apresentar na BTL alguns dos projetos que o promovem enquanto destino turístico, desde logo, a oferta turística da Estação Náutica de Vagos (ENV), que esteve representada no stand do TCP juntamente com as outras sete estações náuticas do Centro.

Reportagem alargada na edição de 24 de março de 2022 do JB