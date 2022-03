Sangalhos a uma vitória da subida à Liga de Basquetebol

O Sangalhos tem tudo nas mãos para atingir o patamar mais alto do basquetebol português. A equipa bairradina venceu em casa o Barreirense por 73-63 e lidera com três pontos de vantagem sobre um trio composto por Esgueira, Galitos do Barreiro e Galomar.

O clube bairradino tem feito uma campanha deveras irrepreensível. Para a fase de subida do Campeonato da Proliga, o Sangalhos venceu mais uma batalha e, na próxima jornada, sábado, às 18h, joga em Belém para medir forças com o Belenenses, penúltimo classificado com 14 pontos. Em em caso de vitória, o Sangalhos garante o 1.º lugar da classificação e consequentemente o direito desportivo de subida à Liga.

Na última jornada da Liga 3, o Anadia recebeu e venceu o Fafe por 2-0.

Para o apuramento de campeão do Campeonato SABSEG, o Oliveira do Bairro voltou a perder, desta vez em casa, diante do líder Beira-Mar, por 2-0. Os aurinegros são cada vez mais primeiros, pois o então segundo classificado, o Águeda, perdeu em casa com o Florgrade, por 2-1.

Na fase de manutenção, tudo igual, pois nos quatro jogos registaram-se outros tantos empates. Fermentelos e Pampilhosa empatarem sem golos na casa do Alba e Vista Alegre, respetivamente, enquanto a LAAC empatou a um golo em Bustelo.

Na 1.ª Divisão Distrital, o líder Valonguense perdeu fora com o Valecambrense e viu o Pinheirense aproximar-se, depois de ter ganho no terreno do Bustos por 2-1.

No dérbi do concelho de Vagos, Juve Force e Calvão não saíram do nulo, e o Mealhada foi ganhar ao Mourisquense, por 2-0.

Na 2.ª Divisão Distrital, com o Águas Boas de folga, o Aguinense goleou o Calvão B por 5-0 e aumentou a vantagem para 8 pontos.

O Mamarrosa regressou às vitórias ao vencer em casa o Vaguense, por 2-1, e o Ribeira/Azenha também não desperdiçou o fator casa ao vencer o Carqueijo, por 1-0.

O mesmo não aconteceu ao VN Monsarros, que dividiu os pontos com o Santo André (2-2).

O Sosense deixou a lanterna vermelha após vencer (2-1) o Anadia B, que é agora último classificado.

Para a segunda fase – Norte A do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão de basquetebol, o Anadia recebeu e perdeu com o BC Vila Real, por 75-73, num jogo marcado pela polémica nos segundos finais.