Sede da PROMOB abre as portas para a cultura com “Momentum”

“Momentum”. A sede da PROMOB, em Bustos, abriu portas para a sua primeira exposição. Momentos de arte assinados pelo artista natural da Palhaça, Steven Marques, que desafiou a Associação de Promoção e Mobilização da Comunidade, a apresentar ao público uma exposição de arte contemporânea, conjugados com murais em grafitti e esculturas.

A inauguração, ontem, dia 24 de março, foi brindada com a presença do presidente e vice-presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Duarte Novo e Jorge Pato, do presidente da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, Acílio Ferreira, entre outros amigos da PROMOB, que assistiram ao vivo à criação de quatro obras de arte, oferecidas por Steven Marques e que, até domingo, vão ser alvo de um leilão que reverte a favor de vítimas da guerra na Ucrânia.

A presidente Gladys Oliveira realçou a importância de abrir oficialmente portas da sede da associação para acolher uma exposição de tamanho relevo e qualidade, naquela que cada vez mais se quer assumir como “uma casa aberta para todos os jovens artistas do concelho e da região”.

No que respeita à campanha “Ajud’Arte”, Gladys Oliveira adiantou que foi contactada a delegação de Águeda da Associação dos Ucranianos em Portugal, que indicou os bens que são, neste momento, mais necessários. “Sabemos que a Câmara de Águeda fará um transporte muito em breve e nós faremos chegar esses bens.” O leilão decorre até domingo.

Os quatro quadros estão a ser alvo de licitação secreta e quem doar mais levará a respetiva obra de Steven Marques, pintada ao vivo no dia da inauguração da exposição.

Ao longo destes dias, a somar às obras inspiradas na arte contemporânea e nos padrões mediterrânicos, o evento é abrilhantado com música ao vivo, por parte de três artistas musicais do concelho de Oliveira do Bairro: hoje dia, 25, Adderall; amanhã, Guitarscape e Jonny Six; e domingo, Harpia.