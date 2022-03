Semana da Poesia de regresso a Oliveira do Bairro de 21 a 26 de março

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Poesia, assinalado anualmente a 21 de março, o Município de Oliveira do Bairro, através da Biblioteca Municipal e da Rede de Bibliotecas local, vai promover mais uma edição da campanha “Ao Sabor da Poesia”, entre os dias 21 e 26 deste mês.

Ao longo desta semana, a Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro vai ter patente uma exposição de poemas – “Poemas de Letras… Letras de Poemas…” –, que dará a conhecer aos seus leitores uma seleção de poemas, elaborados no âmbito da atividade “Poesia a Corar” de 2021.

Este espaço vai acolher também dois ateliês de promoção do livro e da leitura, com atividades lúdicas e pedagógicas, que vão decorrer ao longo de toda a semana: “Começar na Primavera”, dia 22 (15h00), dinamizado por Helena Morais Réu e dirigido a crianças dos 3 aos 5 anos; e “Ler Tem Muita Pinta”, com sessões marcadas para os dias 23 e 26 de março, às 10h30, para crianças dos 4 aos 10 anos. Ambas as atividades são de participação gratuita, sujeitas a inscrição até ao dia anterior à sua realização, através do correio eletrónico bmolb@cm-olb.pt ou para o 234 732 117.

A edição de 2022 de “Ao Sabor da Poesia” vai contar, mais uma vez, com a participação do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro (AEOB) e do Instituto Profissional da Bairrada (IPB), sendo toda a comunidade escolar (alunos, professores e pessoal não docente) desafiada a participar na atividade “Poesia a Corar – Pequenos Poetas, Poemas Gigantes”, através da elaboração de um poema sobre a temática da “Paz”. Os poemas mais originais vão ser exibidos na edição do próximo ano.

O programa inclui ainda “O Chapéu de Poeta de Fernando Pessoa”, uma atividade dirigida aos alunos do AEOB e do IPB, que consiste no desenho e pintura de chapéus, em homenagem ao poeta português, e o projeto “Árvore dos Pequenos Poetas”, em que uma árvore, que está localizada em frente à Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro, é decorada com vários poemas, que podem ser lidos por todos os munícipes.

Outro ponto alto da campanha é a distribuição, durante toda a semana, pelas padarias e pastelarias do concelho de Oliveira do Bairro, de sacos de pão decorados com poemas de alunos do AEOB e do IPB, que foram selecionados na atividade “Poesia a Corar”, realizada na edição de 2021.

Durante este período, vão ainda ser oferecidos marcadores de livros, poemas e doces aos leitores da Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro e dos Polos de Leitura do concelho, assim como aos alunos do AEOB e do IPB.