Semana da Saúde e da Atividade Física na Mealhada

Iniciativa acontece de 4 a 9 de abril com diversas iniciativas que vão desde rastreios a palestras e as aulas de grupo.

A Câmara Municipal da Mealhada realiza, de 4 a 9 de abril, a Semana da Saúde e da Atividade Física, com diversas iniciativas que vão desde rastreios a palestras e as aulas de grupo. A semana culmina no Festival de Atividade Física, com 17 instituições particulares de solidariedade social a apresentarem publicamente as suas atividades.

De 4 a 9 de abril são diversas as atividades promotoras da saúde que serão propostas à população em diversos locais, destacando-se, por exemplo, os rastreios de saúde que vão ao encontro das populações, realizando-se em cada uma das freguesias. Aulas de grupo e palestras sobre alimentação saudável em ambiente escolar são outras das propostas.

“Esta é mais uma iniciativa que se insere na nossa estratégia de promoção de qualidade de vida da nossa comunidade. Procuramos levar as pessoas a usufruírem dos nossos espaços verdes e desportivos e incentivar à adoção de estilos de vida mais saudáveis, fomentando este tipo de iniciativas”, sublinha António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

Programa

4 de abril

9h30>12h30 l Rastreios de Saúde l Mealhada, junto à Biblioteca Municipal

16h00>17h00 l Palestra de Alimentação Saudável l Centro Escolar do Luso

5 de abril

Palestra Nutrição no Desporto l Escola Profissional Vasconcellos Lebre

6 de abril

10H00 l Aula de ginástica sénior aberta à população l Pavilhão Municipal da Mealhada

14h00>17h00 l Rastreios de Saúde l Casal Comba, Largo da Igreja

16h00>17h00 l Palestra de Alimentação Saudável l Centro Escolar da Mealhada

7 de abril

16h00>17h00 l Palestra de Alimentação Saudável l Centro Escolar da Pampilhosa

18h00 l Aula de grupo aberta à população l Parque da Cidade da Mealhada

8 de abril

14h00>17h00 l Rastreios de Saúde l Barcouço, Largo da Junta de Freguesia

9 de abril

09h30>12h30 l Rastreios de Saúde l Pampilhosa (junto ao Mercado); Vacariça (Largo da Junta de Freguesia); Luso (junto à Fonte de São João)

21h00 – Festival de Atividade Física 2022 l Pavilhão Municipal da Mealhada