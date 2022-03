Semana Santa afirma destino Luso-Bussaco na rota do turismo religioso

Após 70 anos sem se realizar, a Semana Santa tem início a 3 de abril com uma Eucaristia Campal nos Jardins do Palace Hotel do Bussaco.

A Semana Santa promete ser vivida de forma intensa no Luso e Bussaco, já a partir do próximo dia 3 e até ao Dia de Páscoa. Para o efeito, foi preparado um programa cultural e religioso que inclui concertos, rituais religiosos próprios da época, procissões e mesmo a Via-Sacra no Bussaco.

Após 70 anos sem se realizar, a Semana Santa tem início a 3 de abril com uma Eucaristia Campal nos Jardins do Palace Hotel do Bussaco. Segue-se um percurso pelas capelas da Via-Sacra do Bussaco. Na semana seguinte, destaca-se o Domingo de Ramos, com a Bênção e Procissão dos Ramos da Fonte de São João para a Igreja Matriz.

Na semana que antecede a comemoração da Páscoa, haverá um conjunto de concertos, nomeadamente pelo Grupo Regional da Pampilhosa e pela Associação Filarmónica de Luso (AFL), sendo este o concerto de estreia da recém-criada Filarmónica, assim como eucaristias e procissões.

A 15 de abril, Sexta-feira Santa, a Paixão e Morte de Cristo será cantada ao longo da única réplica à escala da Via-Sacra de Jerusalém, a Via-Sacra do Bussaco. Nessa noite, após a Celebração da Morte do Senhor, segue-se a Procissão Solene do Encontro pelas ruas do Luso. E no Domingo de Páscoa, na Igreja Matriz do Luso, realiza-se a Eucaristia da Ressurreição do Senhor, seguindo-se a procissão, que encerra as comemorações.

A criação deste programa cultural e religioso é da responsabilidade conjunta de uma Comissão Organizadora e da Unidade Pastoral da Mealhada com a parceria da Câmara da Mealhada, Junta de Freguesia de Luso, Fundação Mata do Bussaco e Grande Hotel de Luso.

A iniciativa tem como objetivo promover as tradições religiosas da época Pascal na Freguesia, visto que tem todas as condições e o cenário adequado para um evento deste cariz. Além disso, pretende-se proporcionar vivências e atividades quer a residentes quer aos visitantes que escolhem esta época para a visita à vila termal e à Mata Nacional do Bussaco.