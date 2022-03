Televisão: Série “Operação Maré Negra” com gravações em Águeda

O concelho de Águeda foi um dos locais escolhidos para as gravações da série de televisão “Operação Maré Negra”, baseada em factos reais que estreou recentemente na Amazon Prime Video e irá também ser exibida a partir de dia 14 de março na RTP1.

A série Operação Maré Negra, inspirada na história real do primeiro narcosubamarino intercetado na Europa, tem como protagonistas, entre outros, Nuno Lopes, Lúcia Moniz, Álex González, Leandro Firmino, e David Trejos.

Os quatro episódios da série contam com produção da Ficción Producciones, com Mamen Quintas e Júlio Casal como produtores executivos, em conjunto com as televisões das regiões autónomas CCMA, CRTVG, SAMC, EITB MEDIA, TVPC, RTPA e IB3, lideradas pela TVG que coproduz em Espanha. Em Portugal, a RTP através da Ukbar Filmes com Pandora da Cunha Telles e Pablo Iraola (O Homem Que Matou Dom Quixote, Soldado Milhões) são coprodutores com o apoio da AGADIC e PIC Portugal.

A série já estreou na Prime Video em Espanha, Portugal e Brasil e no dia 14 de março, às 22h30, será na RTP1.

Operação Maré Negra transporta-nos até novembro de 2019, quando um submergível artesanal atravessa o Oceano Atlântico com 3 toneladas de cocaína. Lá dentro, 3 homens sobrevivem a tormentas, correntes, avarias, fome, discussões e a uma constante pressão policial. Ao comando está Nando, um jovem galego, marinheiro e campeão de boxe amador sem recursos económicos, que se vê obrigado a procurar outros meios para ganhar a vida.

“Este projeto permite promover o concelho de Águeda como um destino de turismo cinematográfico, destacando que a produção de conteúdo em ambiente natural pode ser efetuada de maneira segura, respeitando o meio envolvente. Desta forma, a gravação da série conseguiu demonstrar que a pegada ecológica dos produtores de cinema e audiovisual pode ser reduzida com a aplicação de medidas adequadas”, refere uma nota da Câmara de Águeda.