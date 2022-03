Ucrânia: Águeda organiza-se e agiliza apoio ao povo ucraniano

O apoio a prestar está a ser feito em articulação com o consulado ucraniano no Porto e com a Associação dos Ucranianos em Portugal.

A Câmara de Águeda já reuniu com as Juntas e Uniões de Freguesias do concelho e com as instituições locais de solidariedade social, no sentido de definir uma estratégia conjunta e uma ação articulada com os diversos organismos nacionais, para que se consiga chegar, rápida e eficazmente, com a ajuda de que efetivamente precisam.

Segundo a autarquia, o apoio a prestar está a ser feito em articulação com o consulado ucraniano no Porto e em concertação com a Associação dos Ucranianos em Portugal (entidade que tem 15 núcleos no país, entre os quais de Águeda), que esclareceram quanto às necessidades de bens mais prementes, cuja lista foi enviada pelo município para as diferentes associações que estão a fazer a recolha, e como os identificar para que cheguem ao destino e sejam corretamente encaminhados.

As instituições que estão a fazer a recolha dos produtos foram esclarecidas sobre a forma correta de os reunir os bens e embalar, devendo ser entregues já separados por tipologia (ex: caixa só com arroz, caixa só com fraldas, caixa só com medicamentos, etc) e em embalagens abertas para a necessária verificação no ponto de recolha.

Nesta articulação e depois de identificadas as necessidades, está a ser feita uma recolha de bens, que será reunida até sábado (5 de março), nas instalações do CEFAS (Centro de Formação e Assistência Social), diariamente das 10 às 22 horas.

Estes bens serão enviados para a Ucrânia, num primeiro carregamento, por via terrestre, no dia 7 de março (segunda-feira), cujo transporte vai ser disponibilizado pelo município. Semanalmente, será feita uma análise das necessidades, após o que poderão ser organizados novos carregamentos.

A Câmara de Águeda pede às empresas que tenham vagas de emprego e os proprietários que tenham casas disponíveis para habitação para os refugiados que possam vir para Águeda, que entrem em contacto a autarquia.