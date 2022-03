Universidade de Aveiro regista design de bicicleta elétrica inovadora

Como resposta aos desafios da mobilidade suave, a Universiadde de Aveiro desenhou uma bicicleta orientada para a resposta às diferentes necessidades do utilizador. Este veículo incorpora uma mochila no quadro idealizada para a produção de eletricidade renovável, aumentando a comodidade e utilidade da bicicleta. O design foi protegido por direitos de propriedade industrial em Portugal, com o apoio da UACOOPERA, estrutura da Universidade de Aveiro (UA) responsável pela interface com o exterior.

No âmbito da dissertação de mestrado de Carlos Pires, orientado por João Oliveira, professor do Departamento de Mecânica da UA, e Paulo Uva, professor do Departamento de Comunicação e Arte da mesma universidade, foi concebido o design de uma bicicleta elétrica que apresenta um quadro com uma forma e geometria que simula um berço e cria espaço na parte central do quadro capaz de acomodar uma mochila, facilitando o acesso do utilizador ao seu interior, tornando-a parte do veículo e não colocando em causa o conforto.

Na componente tecnológica, a mochila compreende um pequeno armazenamento de energia alimentado por tecidos fotovoltaicos. Estes produzem energia para alimentar a iluminação em LED tendo em vista a sua utilização como elemento segurança seja em ambiente diurno ou noturno.

“Esta solução foi projetada para ser conveniente e funcional, incorporando estruturas para transportar carga leve que podem ser adicionadas ao quadro. Pretende-se que este produto venha a integrar componentes robustos, sistema de propulsão elétrica, reduzindo custos de manutenção, e novas tecnologias, como sistemas de segurança, iluminação, GPS, bloqueio, alarmes promovendo segurança e uma navegação mais suave. A versatilidade do veículo proposto reforça a sua usabilidade e prolonga o seu tempo de utilização, reforçando o papel da bicicleta elétrica como alternativa aos outros meios de locomoção mais poluentes”, refere nota da UA.

Atualmente, a equipa técnica procura parceiros para a construção do protótipo.