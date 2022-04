25 de Abril na Mealhada com música, mercadinho e sessão solene da Assembleia

O Município da Mealhada celebra o “25 de Abril” com diversas iniciativas. Além da sessão solene da Assembleia Municipal, as comemorações incluem atividades culturais em locais como a Biblioteca e o Cineteatro Messias, da música ao espaço de reflexão e testemunho acerca deste período. Na Pampilhosa haverá um Mercadinho Livre.

O ponto alto das comemorações do 48.º aniversário da “Revolução dos Cravos” é a sessão da Assembleia Municipal, que se realiza no dia 25, pelas 10h, precedida pelas cerimónias protocolares de hastear da bandeira nacional, guarda de honra pelos bombeiros da Mealhada e da Pampilhosa, pela largada de pombos e pela deposição da coroa de flores ao Monumento aos Mortos em combate, localizado no Jardim Municipal.

Haverá ainda o momento do hino nacional, tocado pela Filarmónica Lyra Barcoucense 10 de Agosto, seguindo-se a sessão solene da Assembleia Municipal com as intervenções das bancadas que a compõem. Esta sessão conta com momentos musicais trazidos pelo “Fado ao Centro”, com guitarra portuguesa e voz, com os músicos do projeto a deixarem as “Mensagens” que são como recados, espelhados nos temas legados por enormes poetas, que fazem a história do fado de Coimbra e abriram parte do caminho que haveria de levar ao 25 de Abril de 1974, de José Afonso a Adriano Correia de Oliveira.

Mas as comemorações relativas ao Dia da Liberdade começam logo na sexta-feira, dia 22. A Biblioteca Municipal da Mealhada recebe “Janela para o Sonho: o outro lado do 25 de abril”, pelas 15h, uma iniciativa que pretende dar uma visão do que se passou em Portugal neste período através da visualização de documentários e filmes de curta duração e da apresentação de testemunhos.

No dia 24 de abril, às 17h, o Cineteatro Messias abre portas para a música. O quarteto de jazz “Solaris” junta peças do repertório Jazz e composições de autores portugueses como Zeca Afonso, Sérgio Godinho e outros, além de temas brasileiros e dos próprios originais.

Durante todo o dia 25 de abril, a Pampilhosa recebe o Mercadinho Livre, no Largo do Mercado.

Programa das comemorações dos 48 anos do “25 de Abril” de 1974

Dia 22

15h00 – Janela Para o Sonho: o outro lado do 25 de abril – Biblioteca Municipal Mealhada

Dia 24

17h00 – Quarteto Instrumental Solaris – Cineteatro Messias

00h00 – Salva de Morteiros

Dia 25

10h00 – Hastear da Bandeira Nacional

– Guarda de Honra pelos Bombeiros da Mealhada e Pampilhosa

– Hino Nacional executado pela Filarmónica Lyra Barcoucense 10 de Agosto

– Largada de Pombos pelo Grupo Columbófilo da Mealhada

– Deposição duma coroa de flores junto ao monumento aos mortos

em combate do concelho

10h15 – Sessão Solene da Assembleia Municipal (momentos culturais com Fado ao Centro)

10h00 – 18h00 – Mercadinho Livre – Pampilhosa (Largo do Mercado)