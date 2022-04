“Águeda Bike Ativa” dinamiza trilhos e incentiva a prática desportiva

Projeto vai decorrer todos os sábados, a partir de 23 de abril e até outubro, sempre partindo do Águeda Bike Park.

Foto: Armindo Ferreira

A Câmara Municipal de Águeda inicia, no dia 23 de abril, um projeto de dinamização desportiva para amantes das duas rodas, designado de “Águeda Bike Ativa”. Como o nome indica, pretende incentivar a população a ser cada vez mais ativa, usando, neste caso, a bicicleta.

O projeto de dinamização desportiva vai decorrer todos os sábados até outubro (com exceção dos sábados de 20 e 27 de agosto), sempre às 17h, tendo como ponto de partida e chegada o Águeda Bike Park (Centro de BTT) e está aberto a todos, bastando inscrever-se através do e-mail desporto@cm-agueda.pt (para melhor controlo da atividade) ou aparecendo no local.

“Esta é uma iniciativa que está alinhada com a visão estratégia municipal, de promover o desporto para todos e incentivar a prática desportiva, tanto amadora, lúdica como competitiva, porque acreditamos que o exercício físico é importante para a qualidade de vida e bem-estar da população”, disse Edson Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Águeda, acrescentando que este projeto em concreto aposta ainda na promoção dos trilhos cicláveis do concelho.

Nestes passeios de bicicleta, “não só se pratica exercício físico, como se estimula a interligação social com outros desportistas e amantes das bicicletas, como se pode apreciar as belas paisagens que o nosso território tem e que podem ser observadas ao longo dos trilhos”, declarou ainda o Vereador do Desporto.

O objetivo é que a população, de todas as idades, participe nesta iniciativa gratuita, pratique desporto de forma segura e beneficie ainda de acompanhamento técnico especializado.