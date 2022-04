Águeda promove lote de atividades para celebrar Dia Nacional dos Moinhos

A Rota dos Moinhos de Portugal – Portuguese Mills, constituída pelos municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Nelas, Sever do Vouga e Vagos, apresenta, pela segunda vez, um programa conjunto e diversificado de atividades, entre 7 e 10 de abril, no âmbito das comemorações do Dia Nacional dos Moinhos.

Os programas de atividades dos diferentes municípios vão estar disponíveis nas redes sociais de cada um dos cinco municípios.

Experiências únicas aguardam por todos os que, nestes dias, visitarem estes municípios, onde estão programadas diversas atividades ligadas ao património molinológico, desde visitas aos moinhos, moagem de milho, degustação de pão, workshops, trilhos pedestres, storytelling, piqueniques, entre muitas outras atividades.

Em Águeda, poderão ser visitados a moinhola de Macieira (9 e 10 de abril) e o moinho do Vale das Senhoras, em Paradela (7 a 10 de abril). Neste último, a visita terá como mote a homenagem aos ex-combatentes do Lugar de Paradela, estando programada uma degustação gastronómica, petiscos tradicionais, confecionados por senhoras da aldeia e ainda a presença de “personalidades” trajadas a rigor, como o moleiro, a mulher do moleiro e outras associadas ao moinho.

O Centro Municipal de Marcha e Corrida realizará, no âmbito desta iniciativa, uma caminhada no dia 8 (9h) com destino ao moinho de Paradela, tendo como ponto de encontro o Largo 1.º de Maio, no centro da cidade de Águeda.

Para dia 9 de abril, às 11h, está prevista uma ação temática, integrada na rubrica “Porque hoje é sábado” da Biblioteca Municipal Manuel Alegre, onde será contada uma “História com cheiro a pão” com o ateliê “Quem me ajuda a fazer pão”.

A programação desta rota dos Moinhos terminará com uma caminhada na Aldeia do Casal, promovida em parceria com a Associação Cultural e Recreativa de Eventos dos Amigos do Casal, que terá como ponto de partida o Largo do Souto, na Aldeia do Casal, às 9h30.

Para mais informações, os interessados deverão contactar a Divisão de Ambiente e Sustentabilidade – Turismo da Câmara de Águeda, através do número de telefone 234 180 197 ou do email visitagueda@cm-agueda.pt