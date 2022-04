Águeda volta a ser a capital do motocross mundial este fim de semana

O conhecido traçado do “Casarão”, que no ano de 2017 recebeu uma renovação profunda, está atualmente entre os melhores circuitos do calendário.

O Campeonato do Mundo de MXGP regressa à capital do Motocross (Crossódromo Internacional de Águeda) este sábado e domingo, 2 e 3 de abril, após dois sucessivos adiamentos da realização da prova, tendo sido a última realizada em 2019 com enorme sucesso.

O Águeda Action Club (ACTIB), clube organizador, desdobrou-se em esforços para conseguir fazer regressar a Águeda a maior prova da modalidade. A ronda portuguesa será a quarta do campeonato e contará com as classes de MXGP / MX2 / EMX250 e WMX.

O ACTIB fez de tudo para garantir a prova este ano, após difíceis decisões tendo em conta o ainda e complexo panorama mundial devido à Covid-19 e fez questão de deixar um enorme agradecimento por todo o apoio e compreensão a todos os que continuaram ao lado do clube nestes últimos tempos.

O conhecido traçado do “Casarão”, que no ano de 2017 recebeu uma renovação profunda, está atualmente entre os melhores circuitos do calendário, fruto da sua exigência a nível técnico, bem como pelo seu layout peculiar.

Entre os trabalhos realizados para esta edição 2022, especial destaque para o aumento da cota do circuito e a sua respetiva compactação, assim como melhorias ao nível de infraestruturas de apoio ao evento e acessos à pista.

No que toca à lista oficial de inscritos (mais de 200), o Crossódromo Internacional de Águeda irá receber toda a “nata” mundial, aos quais se irão juntar, um agradável número de pilotos lusos.

Na classe maior – MXGP, Portugal estará representado por Luís Outeiro. O atual Campeão Nacional Elite, apesar de bastante jovem, tem-se afirmado ao longo dos últimos anos como um dos mais rápidos pilotos portugueses. Destaque para as três presenças consecutivas com as cores de Portugal em edições do Motocross das Nações.

Já na classe MX2 o wildcard nacional presente será André Sérgio. O ribatejano, depois de ter conquistado o título nacional na categoria maior em 2021, regressa esta temporada às 250cc e em Águeda irá lutar lado a lado com três dezenas de pilotos de 15 nacionalidades distintas.

Em simultâneo com o MXGP e o WMX em Águeda decorrerá ainda o Campeonato da Europa de Motocross 250cc (EMX250). Esta segunda ronda da competição, contará com cinco pilotos lusos: Rúben Ferreira, Rúben Ribeiro, Fábio Costa, Afonso Gomes e Alex Almeida.

Os bilhetes para o evento têm um preço de 40 euros para o recinto. O “upgrade” bancada terá um acréscimo de 10 euros ao valor base. Já o acesso ao paddock para conhecerem pilotos e equipas ao longo do evento, tem um custo de 5 euros – pago no local.

Para todos aqueles que queiram usufruir de uma experiência única, poderão ainda optar pelo bilhete MXGP Passe Geral VIP pelo valor de 250 euros.

Momento solene em memória a Paulo Gonçalves

O Grande Prémio de Portugal de Motocross vai ter um momento solene em memória a Paulo Gonçalves. Será às 12h30 de domingo, no Crossódromo Internacional de Águeda.

O “Speedy” competiu por diversas vezes em Águeda, tanto em provas nacionais como internacionais, ao longo da sua grande carreira no Motocross.

Paulo Gonçalves chegou mesmo a ser o embaixador da marca “Águeda, Capital do Motocross”, levando o nome deste circuito consigo nas suas primeiras participações no Rally Dakar.