Aprovada revisão da Carta Educativa de Anadia

A primeira revisão da Carta Educativa do Município de Anadia obteve o parecer favorável do Conselho Municipal de Educação, em reunião realizada no passado dia 16 de março.

Este documento é considerado um instrumento fundamental de planeamento e ordenamento de edifícios e equipamentos educativos, de acordo com as ofertas de educação e formação, assente num diagnóstico completo e participado por parte de todos os parceiros educativos.

A revisão da Carta Educativa, além de cumprir o legalmente estabelecido em termos de tempo de vigência da presente Carta Educativa do Município de Anadia, pretende dar resposta a possíveis desconformidades da atual oferta de rede escolar, através de observação e análise de indicadores demográficos, sociais e educacionais.

O documento pretende ainda estabelecer linhas de desenvolvimento a seguir, no presente e no futuro, identificando as medidas que devem ser tomadas para melhorar a resposta a todos os processos de natureza educativa.

Após o parecer favorável do Conselho Municipal de Educação, a 1.ª revisão da Carta Educativa do Município de Anadia será apreciada pelo Instituto de Gestão Financeira da Educação.

Em reunião de Câmara, o documento será depois sujeito a aprovação, por parte do executivo municipal e, posteriormente, seguirá para aprovação por parte da Assembleia Municipal de Anadia.