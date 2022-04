Armando Pinto: “Há coisas mais importantes do que a política”

O ex-líder de bancada do PS na Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro pôs fim a 32 anos de ligação à política local. Conheça as razões.

Armando Humberto Pinto pôs fim a 32 anos de ligação à política local, percurso que iniciou quando tinha apenas 18 anos. Presença habitual entre os deputados da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, afirmou-se como líder de bancada do PS.

Numa retirada justificada por questões pessoais, depois de ter ficado a um voto de ser presidente daquele órgão, em outubro, o também investigador da Universidade de Aveiro está a viver uma “nova vida” e confessa-se feliz com a decisão tomada.

O que esteve, realmente, na base desta renúncia do mandato? Era expectável?

Não era expectável. O motivo é pessoal, embora como tenha implicações públicas, acho que é legítimo que as pessoas queiram perceber. Mas, às vezes, a vida tem planos para nós que nos surpreendem, que nos apanham. Felizmente que nem todos são maus e neste caso até são bons.

A partir de um dado momento em que começamos a equacionar, de uma forma séria, partilhar a vida com alguém, e esta pessoa não é uma pessoa qualquer – acaba por ser vereadora e ter responsabilidades no executivo e num conjunto grande de áreas – começamos a perceber que partilhar a vida com alguém é também apoiar, ser solidário, ser cúmplice… e isso acaba por ser incompatível com aquilo que é ser oposição, porque ser oposição é também apontar o erro, ser inconveniente e ser incómodo, se necessário.

