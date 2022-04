Câmara de Águeda e IHRU asseguram sete apartamentos para refugiados

A Câmara Municipal de Águeda e o IHRU (Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana) assinaram um contrato de arrendamento urbano habitacional de fim especial transitório, referente a sete apartamentos localizados em Aguada de Cima, que se encontram desocupados e em condições de habitabilidade. O acordo foi ratificado no dia 7 de abril, em reunião de Câmara.

Trata-se de habitações que estavam disponibilizadas para arrendamento acessível, com vista a apoiar pessoas com dificuldades económicas, e que não foram atribuídas nos concursos recentemente realizados para o efeito, mas que agora ficam, durante esta fase, disponíveis para dar resposta às necessidades de alojamento dos cidadãos refugiados.

“Estamos atentos e temos desenvolvido todos os esforços, em vários quadrantes de ação, para apoiar os cidadãos ucranianos que vêm para o nosso país, região e concelho em busca de proteção. Uma das necessidades mais prementes é justamente a habitação, pelo que este acordo com o IHRU permite ter uma resposta o mais pronta possível para as dezenas de solicitações que nos têm chegado através do CLAIM”, declarou Jorge Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Águeda.

No seguimento da crise humanitária provocada pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o concelho de Águeda desde logo manifestou disponibilidade em acolher famílias e o CLAIM (Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes já registou o pedido de ajuda por parte de 36 agregados familiares, que correspondem a cerca de 100 pessoas, prevendo-se que este número continue a aumentar.

O Município, em concertação com os diferentes organismos nacionais e com a rede de solidariedade social do concelho, tem procurado encontrar soluções para assegurar as respostas para o devido acolhimento e integração destas pessoas, e tem contado com o apoio de toda a comunidade aguedense que tem demonstrado o seu espírito de cooperação e solidariedade.

Para mais informações sobre as necessidades atuais para apoio a refugiados da Ucrânia: Apoio à Ucrânia – CM Águeda (cm-agueda.pt).