Cobertura integral de fibra ótica em quatro freguesias de Cantanhede

As freguesias de Ançã, Febres, União de Freguesias de Vilamar e Corticeiro de Cima e União de Freguesias de Sepins e Bolho receberam os certificados de “Freguesias 100% Fibra”, um projeto da Altice Portugal que visa dotar os territórios de cobertura integral de fibra ótica.

Numa sessão realizada no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, e na qual o Município de Cantanhede se fez representar pelo vice-presidente Pedro Cardoso, a Altice Portugal entregou certificados a 39 freguesias do distrito de Coimbra.

“A fibra ótica tornou-se uma infraestrutura importantíssima, assumindo especial relevância num município de grandes dimensões como o de Cantanhede, com uma área de 400 quilómetros quadrados”, referiu Pedro Cardoso, salientando o impacto positivo que traz à dinâmica económica das comunidades locais, pois “fixa a população, potencia a captação de investimentos e estimula o crescimento de negócios ligados à área das novas tecnologias assim como acelera a aptidão digital numa lógica de inclusão”.

“Congratulamo-nos com este anúncio do reforço de investimento de redes de nova geração, com cobertura integral de fibra ótica, que confere o acesso a mais e melhor serviço às freguesias abrangidas, com recurso às melhores redes, É enorme a expectativa dos próximos passos a implementar para cobrir integralmente todas as outras freguesias do concelho”, referiu ainda o autarca.

Já o diretor comercial da Altice Empresas, Jorge Patrício, deixou a garantia que o investimento da empresa vai continuar “para que todas as outras freguesias, nos próximos anos, possam continuar a ter mais fibra, para que possamos ter o país com 100% fibra”.

De acordo com a operadora, mais de 6 milhões de lares e empresas portuguesas estão cobertos atualmente com a fibra ótica da Altice Portugal.

Recorde-se que o Município de Cantanhede estabeleceu recentemente um protocolo com vista ao alargamento significativo das redes de fibra ótica no concelho, que permitirá a cobertura de aproximadamente 12.700 unidades habitacionais em locais onde este serviço ainda não é disponibilizado.

A rede está a ser construída a partir de pontos de expansão, um dos quais já instalado em Olhos da Fervença, sendo posteriormente disponibilizada aos operadores de telecomunicações.