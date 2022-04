Cuca Roseta é cabeça de cartaz na Feira de Artesanato e Gastronomia da Mealhada

A Feira de Artesanato e Gastronomia – Mealhada 2022 realiza-se, entre 4 e 12 de junho, no Jardim Municipal, regressando ao centro da cidade. Durante nove dias, uma nova vida invade este núcleo central com os saberes de dezenas de artesãos, os sabores da região e a cultura das associações locais. O Cineteatro Messias vai à rua, com um palco que inclui cinema, teatro e música, tendo como cabeça de cartaz a fadista Cuca Roseta. O acesso ao certame é gratuito. Cuca Roseta atua no domingo, 12 de junho

A conceção da Feira de Artesanato e Gastronomia assenta em três conceitos chave: dar vida ao núcleo central da cidade, regressando, por isso, a este espaço; promover o artesanato, a gastronomia e a cultura locais; e levar à rua – ir ao encontro da população – serviços municipais, como o Cineteatro Messias, as políticas de Juventude ou a marca “As 4 maravilhas da Mesa da Mealhada. Água l Pão l Vinho l Leitão”.

“Esta nossa opção tem muito que ver com toda a nossa política de espaço público. Entendemos o espaço público como uma local de vida, de encontro de pessoas, de partilha e de valorização do mesmo. Não queremos centros – seja da sede do Município, seja das aldeias e vilas – que sejam apenas de passagem de viaturas a caminho deste ou de outro local. Queremos que haja vida e pessoas”, sublinha António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

Assim, de 4 a 12 de junho, todo o Jardim será ocupado com as bancas dos artesãos e com os espaços de gastronomia, dinamizados por associações concelhias. O recinto terá três palcos, um dedicado às coletividades do Município, outro que será uma extensão da programação do Cineteatro Messias, e um terceiro palco, na área de juventude, com um programa de dj a funcionar nas vésperas de fim de semana e feriados.

O palco Cineteatro Messias assume o papel de principal dinamizador cultural da feira. A cabeça de cartaz será a fadista “Cuca Roseta”, que atua no último dia, 12 de junho. Cuca Roseta é autora de inúmeros sucessos como “Amor Ladrão”, “Balela” e, mais recentemente, do álbum “Meu”, Chiça Penico” ou “Roda da Saia”.

O certame conta ainda com um espetáculo de António Calvário, dia 9 de junho, com a sua grande “Mocidade” e, nos restantes dias, o palco é reservado a artistas e bandas mealhadenses, do fado ao pop, do rock ao rap, com nomes como Andy Scotch, Edna Costa, Eletrick Band, Francisco Saldanha, Miguel Silva, Odete, Oficina de Música, PAMA, Pedro Batalha, Sede Bandida e TILT. Há ainda uma noite de cinema ao ar livre e uma noite dedicada ao teatro satírico com as companhias do Município. (Ver programa)

O palco da área de gastronomia terá uma animação que vai desde o folclore ao samba, dos grupos corais às bandas filarmónicas ou grupos de dança.

“O conceito que procurámos é o de mostrar a qualidade da cultura do nosso concelho. Temos, como no Cineteatro Messias, espetáculos com artistas de renome nacional, mas temos também os nossos artistas, de grande qualidade e talento que aqui se mostram e dão a conhecer”, sublinha Gil Ferreira, vereador da Cultura.

O recinto conta ainda com uma área de diversões, que funcionará no espaço do novo parque de estacionamento paralelo à linha de caminhos de ferro e uma pequena zona de Street Food.

Como já é usual, a Feira de Artesanato e Gastronomia conta com um programa de atividades paralelas, destacando-se a prova de atletismo “3 Milhas da Mealhada”, dia 10 de junho, e o passeio de cicloturismo “Pelo Concelho em Duas Rodas”, dia 5 de junho.

Todo o certame foi pensado de forma a criar fluxos, trazendo pessoas a diferentes horas, usufruindo dos vários espaços e de animação paralela, desde workshops a showcookings, ou ao espaço 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada que esperamos que funcione como a porta de entrada da feira. A mensagem que deixamos é que venham à feira, usufruam deste espaço de convívio”, salienta Hugo Silva, vereador da Juventude e Eventos Externos.

Programa l Palco Cineteatro Messias

Sábado 4 de junho

21h30 – Sede Bandida

22h45 – Andy Scotch

Domingo, 5 de junho

21h00 – cinema ao ar livre

22h00 – Edna Costa

Segunda, 6 de junho

20h30- Oficina de Música

21h30 – Miguel Silva

Terça, 7 de junho

21h30 – TILT

Quarta, 8 de junho

21h30 – Odete

Quinta, 9 de junho

21h30 – António Calvário

22h45 – Pedro Batalha

Sexta, 10 de junho

21h30 – Spice Jam

22h45 – PAMA

Sábado, 11 de junho

21h30 – Teatro Satírico

22h30 – Eletrick Band

Domingo, 12 de junho

21h00 – Francisco Saldanha

21h45 – Cuca Roseta

Programa l Palco Coletividades

Sábado, 4 de junho

15h – Abertura da Feira de Artesanato e Gastronomia

16h45– Desfile G.R.E.S Batuque (escola de samba)

17h00 – Inauguração da Feira de Artesanato e Gastronomia

17h10 – G.R.E.S Batuque – Atuação de palco

18h00 – Rancho Folclórico da Pampilhosa do Botão

Domingo, 5 de junho

15h00 – Filarmónica Pampilhosense

16h30 – GEDEPA Folclore

17h30 – DWH – Dance With Heart

19h30 – Grupo Coral Magister

Segunda, 6 de junho

19h30 – Associação de Aposentados da Bairrada

Terça, 7 de junho

19h30 – Oficina de Música da EB2/3 da Mealhada

Quarta, 8 de junho

19h30 – Tuna – Universidade Sénior CADES

Quinta, 9 de junho

19h30 – Rancho Folclórico e Etnográfico São João de Casal Comba

Sexta, 10 de junho

16h30 – E.S. Sócios da Mangueira (desfile recinto e atuação de palco)

17h30 – Gedepos

18h00 – Filarmónica Lyra Barcoucense

19h00 – Rancho Folclórico da Vimieira

Sábado, 11 de junho

16h30 – Oficina de Música EB 2/3 Mealhada

18h00 – Associação Filarmónica do Luso

19h00 – Rancho Folclórico Ventosa do Bairro

19h30 – G.R.E.S. Amigos da Tijuca (desfile e atuação de palco)

Domingo, 12 de junho

16h30 – G.R.E.S. Real Imperatriz (desfile recinto e atuação de palco)

17h30 – Dança Hóquei Clube da Mealhada

18h30 – GEDEPA – Grupo Etnográfico de Defesa do Património da Pampilhosa

19H30 – Teatro & Expressão – Universidade Sénior CADES

Programa l Palco Juventude DJ

Noites de 4, 9, 10 e 11 de junho de 2022 – Programa ainda a definir