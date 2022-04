Fim de semana em cheio para o atletismo bairradino

Tiago Nunes, atleta da ADREP, sagrou-se Campeão Nacional Júnior no lançamento do disco, no nacional de lançamentos longos, com a marca de 45,37m, prova realizada em Vagos. Já o CAOB venceu a classificação nacional de clubes do Quilómetro Jovem. Em representação da Seleção Distrital de Aveiro, o clube de Oliveira do Bairro participou com cinco atletas e três deles subiram ao pódio.

Tiago Nunes, de 19 anos, alcançou mais uma medalha, ele que lidera o ranking nacional anual no peso e disco júnior. Em Vagos, durante o Campeonato Nacional de Lançamentos Longos, o jovem natural de Malhapão, sagrou-se Campeão Nacional no lançamento do disco no escalão de juniores.

Três atletas do CAOB subiram ao pódio do Quilómetro Jovem Nacional, disputado em Beja, entre as seleções distritais de todo o país.

Beatriz Azevedo conquistou a medalha de ouro em Sub-18.

Na mesma categoria, Matheus Pinto conseguiu a medalha de prata na corrida masculina, e em Sub-16, Duarte Vilas Boas foi medalhado de bronze.

No fecho da primeira volta da fase de manutenção da Liga 3, o Anadia empatou a uma bola no terreno do Fafe. Um ponto que não serviu para sair do último lugar, já que o Lourosa derrotou o Canelas.

Para o apuramento de campeão do Campeonato SABSEG, o Oliveira do Bairro, na receção ao Cesarense, último classificado, conseguiu uma vantagem de dois golos na segunda parte, mas os forasteiros chegaram ao empate nos descontos através de um pontapé de penalty fantasma. O Águeda, também em casa, cometeu a proeza de derrotar o Paivense, segundo classificado, que ainda não tinha perdido.

Na fase de manutenção, o Fermentelos trouxe um ponto da Pampilhosa, após empate a dois golos.

A LAAC, na estreia de Tiago Pereira, perdeu no terreno do Alba por 3-2, e começa a ver as contas da permanência algo tremidas.

Na 2.ª Divisão Distrital, tudo na mesma entre os três primeiros. O Aguinense bateu fora o Ribeira/Azenha por 3-0; o Águas Boas ganhou na casa do Carqueijo, por 2-1, e o Calvão B venceu em casa o Sosense, por 3-1.

O VN Monsarros trouxe do reduto do Vaguense uma mão cheia de golos na bagagem, enquanto Mamarrosa e Anadia B não saíram do nulo.