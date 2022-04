Homem de 50 anos encontrado morto em casa na Mamarrosa

Um homem com cerca de 50 anos foi esta quinta-feira encontrado morto no interior de uma habitação, na Mamarrosa. Os Bombeiros de Oliveira do Bairro foram chamados ao local pouco passava do meio-dia, deparando-se, à chegada, com a necessidade de arrombar a porta.

Já no interior da habitação, encontraram um homem com cerca de 50 anos, em paragem cardiorrespiratória.

Segundo apurámos, a vítima residia em França e estaria há dois ou três dias em Portugal.

O óbito foi declarado no local pela VMER de Aveiro. No local, estiveram sete operacionais dos Bombeiros de Oliveira do Bairro. Esteve ainda a GNR de Bustos, que tomou conta da ocorrência.