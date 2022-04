Horácio Graça expõe “A alma precisa de beleza” no Centro de Artes de Águeda

Mostra, patente até dia 15 de maio, exalta a beleza da Pateira e do Vale do Cértima.

A exposição “A alma precisa de beleza”, de Horácio Graça, está patente na Sala Estúdio do Centro de Artes de Águeda.

Na inauguração, para além do fotógrafo aguedense, convidados e amigos, esteve presente Edson Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Águeda.

Nesta mostra, que estará patente até dia 15 de maio, Horácio Graça exalta a beleza da Pateira e do Vale do Cértima, enaltecendo a fauna e a flora destes locais emblemáticos da região.

Horácio Graça é natural de Aguada de Baixo e foi cerâmico de profissão. Ligado ao mundo do futebol desde muito cedo, acabou por descobrir a paixão pela fotografia há cerca de 15 anos. A natureza é o seu grande foco com a Pateira e o Vale do Cértima a serem os seus cenários preferidos.