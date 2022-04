Ílhavo avança com reuniões camarárias descentralizadas

A Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré (5 de maio), a Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnacão (2 de junho) e a Junta de Freguesia de São Salvador (7 de julho) serão os palcos das próximas reuniões públicas da Câmara Municipal de Ílhavo.

O executivo Municipal aprovou, em reunião de Câmara Pública na Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo, naquela que é a freguesia mais distante da sede de concelho e a mais pequena, a alteração dos locais de realização das reuniões de câmara públicas dos meses de maio, junho e julho, mantendo o horário de início às 15h e de audição do público às 16h30.

“Entendemos que a governação do Município deve ser um processo participativo, inclusivo, aberto e transparente. Acreditamos que esta deslocalização das reuniões públicas para as nossas quatro Juntas de Freguesia contribuirá para aumentar a democracia participativa, através do diálogo aberto com a população e do envolvimento ativo da comunidade na tomada de decisões. Com esta medida, a Câmara Municipal aumenta também a sua proximidade com as Juntas de Freguesia que têm um conhecimento profundo da comunidade e desempenham um papel elementar de serviço à população. Acredito que Ílhavo dá um importante passo no aumento da democracia participativa”, afirma João Campolargo, presidente da Câmara Municipal de Ílhavo.

Nesta reunião foram também aprovados os Protocolos de Concessão de Apoio Financeiro às Juntas de Freguesia definidos no âmbito das Grandes Opções do Plano de 2022. O Fundo de Financiamento das Freguesias representa um valor total de 240 mil euros, estando repartido pelas quatro freguesias – Junta de Freguesia de São Salvador (97.680 euros), Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré (85.440 euros), Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação (38.400 euros) e Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo (18.480 euros).